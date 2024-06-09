Макрон объявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов, сообщает Politico.
Решение принято на фоне «сокрушительного» поражения его партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент, отмечает издание. Так, президентская партия набрала 15,4% голосов, что вдвое меньше, чем правая партия «Национальное объединение» политика Марин ле Пен, получившая 32%.
Согласно решению французского президента, первый раунд парламентских выборов состоится 30 июня, второй намечен на 7 июля.
По данным Politico, сторонники Макрона сильно расстроились на фоне данного решения, в то время как партия ле Пен праздновала победу.
Выборы в ЕП прошли 6-9 июня. Согласно предварительным данным, националистические партии ряда стран, включая Францию, Германию и Австрию, смогли улучшить свои позиции.