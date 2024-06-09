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Макрон объявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов, сообщает Politico.

Решение принято на фоне «сокрушительного» поражения его партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент, отмечает издание. Так, президентская партия набрала 15,4% голосов, что вдвое меньше, чем правая партия «Национальное объединение» политика Марин ле Пен, получившая 32%.

Согласно решению французского президента, первый раунд парламентских выборов состоится 30 июня, второй намечен на 7 июля.

По данным Politico, сторонники Макрона сильно расстроились на фоне данного решения, в то время как партия ле Пен праздновала победу.

Выборы в ЕП прошли 6-9 июня. Согласно предварительным данным, националистические партии ряда стран, включая Францию, Германию и Австрию, смогли улучшить свои позиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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