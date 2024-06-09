Макрон объявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов

Решение принято на фоне «сокрушительного» поражения его партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент, отмечает издание. Так, президентская партия набрала 15,4% голосов, что вдвое меньше, чем правая партия «Национальное объединение» политика Марин ле Пен, получившая 32%.