Фон дер Ляйен: новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским»

Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Согласно предварительным результатам выборов в ЕП, Европейская народная партия (EPP), в которую входит фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов, она получит 184 из 720 мест в ЕП. На второй и третьей строчках – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) с 19,31% голосов (139 мест) и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» с 11,11% голосов (80 мест).