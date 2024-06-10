Фон дер Ляйен: новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским»
Новое большинство в Европарламенте (ЕП) станет «проевропейским и проукраинским». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <...> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», – сказала она (цитата по ТАСС).
Глава ЕК также выразила уверенность в своем назначении на второй срок. По ее словам, выборы подтвердили доверие европейских граждан к центристским партиям.
Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Согласно предварительным результатам выборов в ЕП, Европейская народная партия (EPP), в которую входит фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов, она получит 184 из 720 мест в ЕП. На второй и третьей строчках – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) с 19,31% голосов (139 мест) и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» с 11,11% голосов (80 мест).