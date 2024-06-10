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Фон дер Ляйен: новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским»

Ведомости

Новое большинство в Европарламенте (ЕП) станет «проевропейским и проукраинским». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <...> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», – сказала она (цитата по ТАСС). 

Глава ЕК также выразила уверенность в своем назначении на второй срок. По ее словам, выборы подтвердили доверие европейских граждан к центристским партиям.

Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Согласно предварительным результатам выборов в ЕП, Европейская народная партия (EPP), в которую входит фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов, она получит 184 из 720 мест в ЕП. На второй и третьей строчках – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) с 19,31% голосов (139 мест) и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» с 11,11% голосов (80 мест).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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