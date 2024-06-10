В МИДе заявили о наличии данных о соучастии Макрона в преступлениях Киева

7 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Макрон своим заявлением о подготовке украинских военных демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия страны в военном конфликте. За день до этого президент Франции заявил о планах Парижа обучить 4500 украинских военных, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речи об отправке французских солдат на Украину не идет.