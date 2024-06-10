Песков: большинство в Европарламенте будет проукраинским
По результатам выборов большинство в Европарламенте действительно будет проевропейским и проукраинским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока проевропейцы сохраняют свои ведущие, лидирующие позиции, но со временем, судя по всему, правые партии будут наступать им на пятки. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этими процессами», – сказал он.
Песков добавил, что динамику повышения популярности правых партий и будущую конфигурацию Европарламента еще предстоит проанализировать.
Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. По предварительным результатам Европейская народная партия (ЕРР), членом которой является глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов – она получит 184 из 720 мест.
10 июня фон дер Ляйен заявила, что новое большинство в Европарламенте станет проевропейским и проукраинским. Она добавила, что выборы подтвердили доверие европейских граждан к центристским партиям.