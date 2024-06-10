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Песков: большинство в Европарламенте будет проукраинским

Ведомости

По результатам выборов большинство в Европарламенте действительно будет проевропейским и проукраинским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока проевропейцы сохраняют свои ведущие, лидирующие позиции, но со временем, судя по всему, правые партии будут наступать им на пятки. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этими процессами», – сказал он.

Песков добавил, что динамику повышения популярности правых партий и будущую конфигурацию Европарламента еще предстоит проанализировать.

Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. По предварительным результатам Европейская народная партия (ЕРР), членом которой является глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов – она получит 184 из 720 мест.

10 июня фон дер Ляйен заявила, что новое большинство в Европарламенте станет проевропейским и проукраинским. Она добавила, что выборы подтвердили доверие европейских граждан к центристским партиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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