Более 30 украинцев пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами

По словам Демченко, украинские пограничники также задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному пересечению границы. Он добавил, что в ходе проверки не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям. Задержанные украинцы на данный момент остаются в Венгрии.