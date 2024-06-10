Более 30 украинцев пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами
Инцидент произошел на участке украинско-венгерской границы «Косино» и «Большая Быйгань». Записи видеокамер показали, что грузовик ехал через поле в направлении границы. Спустя время машина была обнаружена на венгерской стороне без пассажиров. Позже Венгрия сообщила, что 32 человека задержаны.
По словам Демченко, украинские пограничники также задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному пересечению границы. Он добавил, что в ходе проверки не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям. Задержанные украинцы на данный момент остаются в Венгрии.
2 июня сообщалось, что почти 45 человек погибли при попытках незаконного пересечения границы Украины со странами Евросоюза. По данным западного регионального управления госпогранслужбы страны, речь идет о только «подтвержденных фактах». Тела украинцев находят «в приграничных реках и горах, пересекающих границу со странами ЕС».
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов, ужесточающих правила мобилизации. В частности, документ направлен на ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. 16 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.
15 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не допустит на свою территорию нелегальных мигрантов и не согласится с порядком их размещения, установленным «Пактом о миграции» Евросоюза. «Мы будем защищать наши границы физическими средствами и использовать юридические средства для защиты наших интересов», – подчеркивал Сийярто.