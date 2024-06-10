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Более 30 украинцев пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами

Ведомости

Венгерские пограничники задержали 32 граждан Украины, которые нелегально пересекли границу на грузовике ГАЗ-66 с черными военными номерами. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя госпогранслужбы Украины полковника Андрея Демченко.

Инцидент произошел на участке украинско-венгерской границы «Косино» и «Большая Быйгань». Записи видеокамер показали, что грузовик ехал через поле в направлении границы. Спустя время машина была обнаружена на венгерской стороне без пассажиров. Позже Венгрия сообщила, что 32 человека задержаны.

По словам Демченко, украинские пограничники также задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному пересечению границы. Он добавил, что в ходе проверки не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям. Задержанные украинцы на данный момент остаются в Венгрии.

2 июня сообщалось, что почти 45 человек погибли при попытках незаконного пересечения границы Украины со странами Евросоюза. По данным западного регионального управления госпогранслужбы страны, речь идет о только «подтвержденных фактах». Тела украинцев находят «в приграничных реках и горах, пересекающих границу со странами ЕС».

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов, ужесточающих правила мобилизации. В частности, документ направлен на ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. 16 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.

15 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не допустит на свою территорию нелегальных мигрантов и не согласится с порядком их размещения, установленным «Пактом о миграции» Евросоюза. «Мы будем защищать наши границы физическими средствами и использовать юридические средства для защиты наших интересов», – подчеркивал Сийярто.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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