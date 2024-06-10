«Новые люди» предложили создать реестр свалок

Необходимо создать открытый реестр земельных участков, которые могут перейти в собственность после уборки свалок на них с указанием информации о видах размещенных там отходов и их классе опасности. С таким предложением обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов от «Новых людей» (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»).