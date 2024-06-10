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«Новые люди» предложили создать реестр свалок

Ведомости

Необходимо создать открытый реестр земельных участков, которые могут перейти в собственность после уборки свалок на них с указанием информации о видах размещенных там отходов и их классе опасности. С таким предложением обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов от «Новых людей» (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Полагаю, что реализация предложенного механизма позволит ликвидировать множество свалок в России, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также положительно скажется на развитии городской среды», – говорится в письме к Мишустину.

Президент Владимир Путин 7 июня в ходе пленарного заседания заявил о том, что за ликвидацию бесхозных свалок за свой счет бизнес сможет получить землю под ними бесплатно. Он попросил правительство провести соответствующие консультации с субъектами РФ.

Согласно статистике Росприроднадзора, по состоянию на 1 января 2022 г. в России обнаружено 15 513 несанкционированных свалок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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