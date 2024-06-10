«Новые люди» предложили создать реестр свалок
Необходимо создать открытый реестр земельных участков, которые могут перейти в собственность после уборки свалок на них с указанием информации о видах размещенных там отходов и их классе опасности. С таким предложением обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов от «Новых людей» (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Полагаю, что реализация предложенного механизма позволит ликвидировать множество свалок в России, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также положительно скажется на развитии городской среды», – говорится в письме к Мишустину.
Президент Владимир Путин 7 июня в ходе пленарного заседания заявил о том, что за ликвидацию бесхозных свалок за свой счет бизнес сможет получить землю под ними бесплатно. Он попросил правительство провести соответствующие консультации с субъектами РФ.
Согласно статистике Росприроднадзора, по состоянию на 1 января 2022 г. в России обнаружено 15 513 несанкционированных свалок.