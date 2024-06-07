Бизнес бесплатно получит бесхозные земли за уборки свалок на них

Бизнес бесплатно получит бесхозные земли за уборки свалок на нихС такой инициативой выступил президент в ходе пленарного заседания ПМЭФа
За ликвидацию бесхозных свалок за свой счет бизнес сможет получить землю под ними бесплатно, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.
«Порой на заброшенных территориях находятся мусорные свалки. Как правило, они бесхозные, а у муниципалитетов нет денег на их ликвидацию. Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность», – сказал глава государства. Путин попросил правительство провести соответствующие консультации с субъектами РФ.
При реализации этой инициативы необходимо внимательно смотреть на параметры свалок: есть стихийные свалки в черте городов – их ликвидация занимает всего несколько дней, поэтому раздавать бесплатно землю под ними нецелесообразно, сказал «Ведомостям» член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. Аналогичная ситуация, по его словам, со свалками в черте особо охраняемых природных территорий. «Предложение достаточно интересное, но детали решают в нем все», – подчеркнул Завьялов.
Есть регионы, где существует дефицит земельных участков для ведения предпринимательской деятельности: например, центральная часть страны, Поволжье, пояснил «Ведомостям» глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. «Там возможность вложиться в ликвидацию свалки и получить себе землю – действительно привлекательная история», – подчеркнул он. При этом, по его словам, зачастую сами предприниматели эти свалки и создают: «Вот где надо ужесточить контроль и санкции», – уверен Исмаилов.
Любая инициатива, мотивирующая бизнес – хорошая, считает владелец компании Zamarin Group, специализирующейся на развитии инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, Михаил Замарин. «Те, у кого есть компетенции и опыт – им это будет сделать несложно, они получат землю в подарок», – сказал он «Ведомостям».
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин сообщил, что за последние пять лет с момента запуска мусорной реформы в 2019 г. ликвидировали 28 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые «буквально отравляли жизнь» людям в 53 регионах России. В предстоящие шесть лет должно быть ликвидировано не менее 50 точек высоких экологических рисков, заявил президент. «Усилим работу по ликвидации несанкционированных свалок и опасных объектов по всей стране», – сказал тогда «Ведомостям» министр природных ресурсов Александра Козлова по итогам послания президента.
Согласно статистике Росприроднадзора, по состоянию на 1 января 2022 г. в России обнаружено 15 513 несанкционированных свалок.