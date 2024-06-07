Бизнес бесплатно получит бесхозные земли за уборки свалок на них

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин сообщил, что за последние пять лет с момента запуска мусорной реформы в 2019 г. ликвидировали 28 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые «буквально отравляли жизнь» людям в 53 регионах России. В предстоящие шесть лет должно быть ликвидировано не менее 50 точек высоких экологических рисков, заявил президент. «Усилим работу по ликвидации несанкционированных свалок и опасных объектов по всей стране», – сказал тогда «Ведомостям» министр природных ресурсов Александра Козлова по итогам послания президента.