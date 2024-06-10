Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Шмидта

В мае Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии. По данным агентства «БелТА», судья покинул Польшу из-за несогласия с политикой и действиями местных властей. Кроме того, он «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». 9 мая дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта.