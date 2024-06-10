Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Шмидта
Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который выехал в Белоруссию. Об этом пишет Gazeta Prawna со ссылкой на национальную прокуратуру страны.
«Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в шпионаже», – говорится в сообщении.
16 мая стало известно, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал согласие на временный арест Шмидта на три месяца. С того момента его разыскивали на национальном уровне.
В мае Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии. По данным агентства «БелТА», судья покинул Польшу из-за несогласия с политикой и действиями местных властей. Кроме того, он «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». 9 мая дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта.