Прокуратура Польши объявила в розыск бежавшего в Белоруссию судью
Окружной суд Варшавы удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал согласие на временный арест бывшего судьи Томаша Шмидта на три месяца. Шмидт также объявлен в розыск, сообщает Radio Zet.
«Теперь Шмидт будет разыскиваться на национальном уровне, и как только прокуратура получит документы, сразу же будет выдано обвинительное письмо, а затем будет составлено заявление о выдаче европейского ордера на арест и направлено в окружной суд в Варшаве», – пояснил прокурор Артур Казновский.
В начале мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.
9 мая Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта. Таким образом, судья утратил неприкосновенность. В прокуратуре пояснили, что решение суда позволит выдать ордер на арест Шмидта.