Прокуратура Польши объявила в розыск бежавшего в Белоруссию судью

«Теперь Шмидт будет разыскиваться на национальном уровне, и как только прокуратура получит документы, сразу же будет выдано обвинительное письмо, а затем будет составлено заявление о выдаче европейского ордера на арест и направлено в окружной суд в Варшаве», – пояснил прокурор Артур Казновский.