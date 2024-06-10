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Правительство Сербии посетило российское посольство в Белграде в честь Дня России

Ведомости

Правительство Сербии практически в полном составе посетило прием в честь Дня России в российском посольстве в Белграде. Об этом пишет «РИА Новости».

Кабинет министров прибыл в диппредставительство России во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем.

День России празднуется 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в частности, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов на всей территории страны.

Выходным днем 12 июня было объявлено в 1991 г. в честь годовщины провозглашения суверенитета. Праздник назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете. В 2002 г. праздник стал называться Днем России.

23 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Авторами резолюции выступили Германия и Руанда. За принятие резолюции отдано 84 голоса, против – 19, воздержались 68 стран. Среди проголосовавших против – Россия и Китай. День памяти будет отмечаться ежегодно. Позже президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Венгрию, Китай и ОАЭ за голоса против резолюции о геноциде в Сребренице.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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