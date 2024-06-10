Правительство Сербии посетило российское посольство в Белграде в честь Дня России

23 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Авторами резолюции выступили Германия и Руанда. За принятие резолюции отдано 84 голоса, против – 19, воздержались 68 стран. Среди проголосовавших против – Россия и Китай. День памяти будет отмечаться ежегодно. Позже президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Венгрию, Китай и ОАЭ за голоса против резолюции о геноциде в Сребренице.