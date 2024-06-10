Правительство Сербии посетило российское посольство в Белграде в честь Дня России
Правительство Сербии практически в полном составе посетило прием в честь Дня России в российском посольстве в Белграде. Об этом пишет «РИА Новости».
Кабинет министров прибыл в диппредставительство России во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем.
День России празднуется 12 июня. В этот день в 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом, в частности, было закреплено верховенство Конституции РФ и ее законов на всей территории страны.
Выходным днем 12 июня было объявлено в 1991 г. в честь годовщины провозглашения суверенитета. Праздник назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете. В 2002 г. праздник стал называться Днем России.
23 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Авторами резолюции выступили Германия и Руанда. За принятие резолюции отдано 84 голоса, против – 19, воздержались 68 стран. Среди проголосовавших против – Россия и Китай. День памяти будет отмечаться ежегодно. Позже президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Венгрию, Китай и ОАЭ за голоса против резолюции о геноциде в Сребренице.