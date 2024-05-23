Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице

Глава государства заявил, что Сербия никогда не забудет этого. Кроме того, он поблагодарил Словакию, Грецию и Кипр за то, что страны воздержались при голосовании. Благодарность за поддержку Вучич выразил странам Азии, Африки, Океании и Латинской Америки.