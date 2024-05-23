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Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Венгрию, Китай и ОАЭ за голоса против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН. Об этом сообщает портал РТС.

Глава государства заявил, что Сербия никогда не забудет этого. Кроме того, он поблагодарил Словакию, Грецию и Кипр за то, что страны воздержались при голосовании. Благодарность за поддержку Вучич выразил странам Азии, Африки, Океании и Латинской Америки.

23 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Авторами резолюции выступили Германия и Руанда. За принятие резолюции отдано 84 голоса, против – 19, воздержались 68 стран. Среди проголосовавших против – Россия и Китай. День памяти будет отмечаться ежегодно.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции Генассамблеей ООН по Сребренице угрожает миру и безопасности. По его словам, инициаторы резолюции подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. Небензя также назвал позором итоги голосования по резолюции и напомнил, что Россия предупреждала авторов документа, что его приятие «откроет ящик Пандоры».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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