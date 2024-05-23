Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Венгрию, Китай и ОАЭ за голоса против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН. Об этом сообщает портал РТС.
Глава государства заявил, что Сербия никогда не забудет этого. Кроме того, он поблагодарил Словакию, Грецию и Кипр за то, что страны воздержались при голосовании. Благодарность за поддержку Вучич выразил странам Азии, Африки, Океании и Латинской Америки.
23 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Авторами резолюции выступили Германия и Руанда. За принятие резолюции отдано 84 голоса, против – 19, воздержались 68 стран. Среди проголосовавших против – Россия и Китай. День памяти будет отмечаться ежегодно.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции Генассамблеей ООН по Сребренице угрожает миру и безопасности. По его словам, инициаторы резолюции подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. Небензя также назвал позором итоги голосования по резолюции и напомнил, что Россия предупреждала авторов документа, что его приятие «откроет ящик Пандоры».