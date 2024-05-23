Небензя заявил, что резолюция по Сребренице угрожает миру и безопасности
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции Генассамблеей ООН по Сребренице угрожает миру и безопасности. Это следует из трансляции заседания ООН.
Небензя добавил, что инициаторы резолюции подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. По словам постпреда, у Германии нет морального права упоминать слово «геноцид», кроме как в контексте своих преступлений. Небензя также назвал позором итоги голосования по резолюции и напомнил, что Россия предупреждала авторов документа, что его приятие «откроет ящик Пандоры».
23 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Авторами резолюции выступили Германия и Руанда. За принятие резолюции отдано 84 голоса, против – 19, воздержались 68 стран. Среди проголосовавших против – Россия и Китай. День памяти будет отмечаться ежегодно.
Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик на фоне продвижения резолюции заявил, что в ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разделении Боснии и Герцеговины. Он добавил, что сербский народ больше не может жить с бошняками, а резолюция о Сребренице является противоправным унижением сербов.
В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.