Додик заявил, что предложит разделить Боснию и Герцеговину

Бошняки – это славяне-мусульмане, проживающие в Боснии и Герцеговине. В 1992 г. она вышла из состава Югославии, а сербы, которые проживали в Боснии и Герцеговине, провозгласили создание Республики Сербской. На ее территории Сребреница стала анклавом с преимущественно мусульманским населением.