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Додик заявил, что предложит разделить Боснию и Герцеговину

Ведомости

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик предложит разделить Боснию и Герцеговину на фоне продвижения резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирной демаркации. Сегодня мы начинаем с официального решения добиваться мирной демаркации», – написал он.

Додик добавил, что сначала будут уточняться политические компетенции, которые связаны с субъектами, включая вопросы сохранения действующей модели экономики. Далее ее намерены адаптировать к модели мирного разграничения в течение нескольких лет.

Глава РС также заявил, что сербский народ больше не может жить с бошняками. Кроме того, он обратил внимание, что продвижение резолюции о Сребренице является противоправным унижением сербов.

Бошняки – это славяне-мусульмане, проживающие в Боснии и Герцеговине. В 1992 г. она вышла из состава Югославии, а сербы, которые проживали в Боснии и Герцеговине, провозгласили создание Республики Сербской. На ее территории Сребреница стала анклавом с преимущественно мусульманским населением.

Резолюция, которая продвигается на Генассамблее ООН, предлагает признать 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Голосование по ней пройдет 23 мая. В 1995 г. сербы убили около 8000 мусульман, которые пытались бежать из города. В 2007 г. Международный трибунал признал действия сербов геноцидом.

Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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