Додик заявил, что предложит разделить Боснию и Герцеговину
Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик предложит разделить Боснию и Герцеговину на фоне продвижения резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.
«В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирной демаркации. Сегодня мы начинаем с официального решения добиваться мирной демаркации», – написал он.
Додик добавил, что сначала будут уточняться политические компетенции, которые связаны с субъектами, включая вопросы сохранения действующей модели экономики. Далее ее намерены адаптировать к модели мирного разграничения в течение нескольких лет.
Глава РС также заявил, что сербский народ больше не может жить с бошняками. Кроме того, он обратил внимание, что продвижение резолюции о Сребренице является противоправным унижением сербов.
Бошняки – это славяне-мусульмане, проживающие в Боснии и Герцеговине. В 1992 г. она вышла из состава Югославии, а сербы, которые проживали в Боснии и Герцеговине, провозгласили создание Республики Сербской. На ее территории Сребреница стала анклавом с преимущественно мусульманским населением.
Резолюция, которая продвигается на Генассамблее ООН, предлагает признать 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Голосование по ней пройдет 23 мая. В 1995 г. сербы убили около 8000 мусульман, которые пытались бежать из города. В 2007 г. Международный трибунал признал действия сербов геноцидом.
Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.