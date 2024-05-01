Небензя назвал однобоким проект резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице
Проект резолюции Генассамблеи ООН о признании геноцидом событий в Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 г. не отвечает заявленной цели увековечить память о жертвах трагедии, Россия выступает против него. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Проект был предложен Германией и Руандой.
«Проект резолюции по Сребренице – однобокий, политически заряженный и не имеющий ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 г. для достижения национального примирения», – сказал он.
По оценке дипломата, авторы проекта стремятся зафиксировать «отвечающую лишь их интересам» трактовку событий. Вынесение проекта на голосование может спровоцировать «цепную реакцию» по всему миру, считает Небензя, отметив, что народы Боснии и Герцеговины должны сами прийти к консенсусу в связи с оценкой своей истории.
«Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же», – добавил он.
В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.