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Небензя назвал однобоким проект резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице

Ведомости

Проект резолюции Генассамблеи ООН о признании геноцидом событий в Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 г. не отвечает заявленной цели увековечить память о жертвах трагедии, Россия выступает против него. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Проект был предложен Германией и Руандой.

«Проект резолюции по Сребренице – однобокий, политически заряженный и не имеющий ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 г. для достижения национального примирения», – сказал он.

По оценке дипломата, авторы проекта стремятся зафиксировать «отвечающую лишь их интересам» трактовку событий. Вынесение проекта на голосование может спровоцировать «цепную реакцию» по всему миру, считает Небензя, отметив, что народы Боснии и Герцеговины должны сами прийти к консенсусу в связи с оценкой своей истории.

«Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же», – добавил он.

В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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