Генассамблея ООН поддержала резолюцию по геноциду в Сребренице
Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Об этом сообщает Associated Press.
За принятие резолюции отдано 84 голоса. Против – 19, в том числе Россия и КНР. Представители еще 68 стран воздержались. Учрежденный день памяти жертв геноцида будет отмечаться ежегодно.
В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.
Авторами одобренной 23 мая резолюции выступили Германия и Руанда, сербы не упоминаются в ней качестве виновников. Однако Сербия выступала категорически против принятия документа.
В интервью сербским СМИ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в апреле назвал лоббирование резолюции еще одним примером попытки Запада использовать тяжелое прошлое и чувства боснийских мусульман для оказания давления и подчинения боснийских сербов. Россия считает эту инициативу деструктивной и способной «вызвать взрыв» на Балканах, подчеркнул он.