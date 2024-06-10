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Ван И: Китай выступает за мирную конференцию с участием России и Украины

Ведомости

Пекин выступает за созыв мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, его слова привела пресс-служба МИД КНР.

«Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», – сказал он на совещании министров иностранных дел стран (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что страны БРИКС должны содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать использования возможности для разжигания «новой холодной войны».

4 июня Ван И на брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал международное сообщество ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине. По его словам, миру нужно «больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений по украинскому кризису». 

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что условия саммита в Швейцарии по-прежнему значительно отличаются от требований Китая и общих ожиданий мирового сообщества, что затрудняет участие Китая. Мао Нин отмечала, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствия как России, так и Украины, равноправного участия сторон и справедливого рассмотрения всех мирных планов.

Конференция по Украине в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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