Ван И: Китай выступает за мирную конференцию с участием России и Украины
Пекин выступает за созыв мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, его слова привела пресс-служба МИД КНР.
«Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», – сказал он на совещании министров иностранных дел стран (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.
Он добавил, что страны БРИКС должны содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать использования возможности для разжигания «новой холодной войны».
4 июня Ван И на брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал международное сообщество ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине. По его словам, миру нужно «больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений по украинскому кризису».
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что условия саммита в Швейцарии по-прежнему значительно отличаются от требований Китая и общих ожиданий мирового сообщества, что затрудняет участие Китая. Мао Нин отмечала, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствия как России, так и Украины, равноправного участия сторон и справедливого рассмотрения всех мирных планов.
Конференция по Украине в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие.