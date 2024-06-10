Ван И: Китай выступает за мирную конференцию с участием России и Украины

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что условия саммита в Швейцарии по-прежнему значительно отличаются от требований Китая и общих ожиданий мирового сообщества, что затрудняет участие Китая. Мао Нин отмечала, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствия как России, так и Украины, равноправного участия сторон и справедливого рассмотрения всех мирных планов.