СМИ: Анкару на конференции по Украине представит глава МИД Турции

Конференция по Украине в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие.