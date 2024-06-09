СМИ: Анкару на конференции по Украине представит глава МИД Турции
Министр иностранных дел Турции представит Анкару на саммите по Украине в Швейцарии, передает телеканал TRT Haber.
Официально власти не сообщили, кто представит Турцию на саммите.
9 июня МИД Турции сообщил, что Фидан 10-11 июня посетит Москву и поучаствует в сессии глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде.
Министр иностранных дел Турции во время своего визита в Китай сообщил, что Анкара желает присоединиться к БРИКС, а эта тема будет обсуждаться на встрече министров объединения в России.
Конференция по Украине в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие.
7 июня от участия в конференции в Швейцарии отказались Мексика и Никарагуа. В посольстве Мексики в РФ отметили, что страна выступает за мирное урегулирование, но ждет переговоров, в которых примут участие обе стороны конфликта.