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Польский судья Шмидт назвал заявление Лукашенко гарантией своей безопасности

Ведомости

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший политического убежища в Минске, в связи с выдачей судом Варшавы европейского ордера на его арест заявил в своем Telegram-канале, что считает гарантией своей безопасности слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Для меня самой важной гарантией моей безопасности являются слова президента Александра Лукашенко, сказанные им представителям СМИ, о том, что я могу чувствовать себя в безопасности здесь», – отметил судья.

Шмидт пояснил, что ордер на его арест имеет силу только в странах – членах Евросоюза. Он не распространяется на Белоруссию, Россию и многие другие страны. Шмидт добавил, что не получил ни одного письма по поводу обвинений в шпионаже, несмотря на то что указал свой адрес. По словам судьи, он стал врагом номер один для нынешнего и бывшего польского правительства из-за публично высказанной точки зрения. Шмидт говорил о необходимости переговоров и возобновления отношений с Москвой и Минском.

«С красной меткой Интерпола ничего не вышло, поэтому тоталитарное правительство в Варшаве натравило на меня политически контролируемые прокуратуру и суды. А я передаю привет из Минска», – заключил судья.

10 июня суд Варшавы выдал европейский ордер на арест Шмидта.

16 мая стало известно, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал согласие на временный арест судьи на три месяца. С того момента его разыскивали на национальном уровне.

В мае Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии. По данным агентства «БелТА», судья покинул Польшу из-за несогласия с политикой и действиями местных властей. Кроме того, он «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». 9 мая дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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