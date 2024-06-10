Польский судья Шмидт назвал заявление Лукашенко гарантией своей безопасности
Польский судья Томаш Шмидт, попросивший политического убежища в Минске, в связи с выдачей судом Варшавы европейского ордера на его арест заявил в своем Telegram-канале, что считает гарантией своей безопасности слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Для меня самой важной гарантией моей безопасности являются слова президента Александра Лукашенко, сказанные им представителям СМИ, о том, что я могу чувствовать себя в безопасности здесь», – отметил судья.
Шмидт пояснил, что ордер на его арест имеет силу только в странах – членах Евросоюза. Он не распространяется на Белоруссию, Россию и многие другие страны. Шмидт добавил, что не получил ни одного письма по поводу обвинений в шпионаже, несмотря на то что указал свой адрес. По словам судьи, он стал врагом номер один для нынешнего и бывшего польского правительства из-за публично высказанной точки зрения. Шмидт говорил о необходимости переговоров и возобновления отношений с Москвой и Минском.
«С красной меткой Интерпола ничего не вышло, поэтому тоталитарное правительство в Варшаве натравило на меня политически контролируемые прокуратуру и суды. А я передаю привет из Минска», – заключил судья.
16 мая стало известно, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал согласие на временный арест судьи на три месяца. С того момента его разыскивали на национальном уровне.
В мае Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии. По данным агентства «БелТА», судья покинул Польшу из-за несогласия с политикой и действиями местных властей. Кроме того, он «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». 9 мая дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта.