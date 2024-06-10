Польский судья Шмидт назвал заявление Лукашенко гарантией своей безопасности

Шмидт пояснил, что ордер на его арест имеет силу только в странах – членах Евросоюза. Он не распространяется на Белоруссию, Россию и многие другие страны. Шмидт добавил, что не получил ни одного письма по поводу обвинений в шпионаже, несмотря на то что указал свой адрес. По словам судьи, он стал врагом номер один для нынешнего и бывшего польского правительства из-за публично высказанной точки зрения. Шмидт говорил о необходимости переговоров и возобновления отношений с Москвой и Минском.