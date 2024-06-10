Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства по основным направлениям. Россия и Бразилия продолжат тесное взаимодействие, учитывая председательства РФ в БРИКС и Бразилии в «группе двадцати» в этом году.
Во время разговора Путин обозначил принципиальные подходы России в связи с предстоящей конференцией по Украине в Швейцарии. Лула да Силва заявил, что Бразилия стремится внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта, что отражается в совместной инициативе Бразилии и Китая.
10 июня бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что государство выступает за переговоры по Украине с участием обеих сторон конфликта. По словам главы ведомства, по-настоящему эффективные инициативы должны включать в себя серьезное и открытое обсуждение вопроса.