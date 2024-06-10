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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства по основным направлениям. Россия и Бразилия продолжат тесное взаимодействие, учитывая председательства РФ в БРИКС и Бразилии в «группе двадцати» в этом году.

Во время разговора Путин обозначил принципиальные подходы России в связи с предстоящей конференцией по Украине в Швейцарии. Лула да Силва заявил, что Бразилия стремится внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта, что отражается в совместной инициативе Бразилии и Китая.

10 июня бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что государство выступает за переговоры по Украине с участием обеих сторон конфликта. По словам главы ведомства, по-настоящему эффективные инициативы должны включать в себя серьезное и открытое обсуждение вопроса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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