Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Во время разговора Путин обозначил принципиальные подходы России в связи с предстоящей конференцией по Украине в Швейцарии. Лула да Силва заявил, что Бразилия стремится внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта, что отражается в совместной инициативе Бразилии и Китая.