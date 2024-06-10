Россия и Белоруссия могут решить вопрос с роумингом между странами к декабрю
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поручили решить вопрос с бесплатным роумингом между странами к декабрю этого года, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой.
«Тема роуминга – одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как сообщил Крутой, Россия и Белоруссия договорились, что тарифы в роуминге не будут безлимитными. Он добавил, что усредненные данные Международного союза электросвязи выступают в качестве основы будущего соглашения. Согласно статистике, в среднем житель планеты пользуется тарифами, в которые включены 300 минут исходящих звонков и 20 мегабайт трафика в месяц. По словам Крутого, этого будет вполне достаточно на базовые функции, чтобы «не заблудиться в Минске».
31 мая стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует перейти к «справедливым» тарифам на связь в роуминге во II квартале 2025 г. Соответствующие правила использования тарифов утвердят до конца 2024 г.