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Россия и Белоруссия могут решить вопрос с роумингом между странами к декабрю

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поручили решить вопрос с бесплатным роумингом между странами к декабрю этого года, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой.

«Тема роуминга – одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил Крутой, Россия и Белоруссия договорились, что тарифы в роуминге не будут безлимитными. Он добавил, что усредненные данные Международного союза электросвязи выступают в качестве основы будущего соглашения. Согласно статистике, в среднем житель планеты пользуется тарифами, в которые включены 300 минут исходящих звонков и 20 мегабайт трафика в месяц. По словам Крутого, этого будет вполне достаточно на базовые функции, чтобы «не заблудиться в Минске».

31 мая стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует перейти к «справедливым» тарифам на связь в роуминге во II квартале 2025 г. Соответствующие правила использования тарифов утвердят до конца 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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