ЕЭК намерена перейти к «справедливым» тарифам на связь в роуминге в 2025 году

24 мая президент России Владимир Путин на совместной конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал, что в «скором времени» планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. Переговоры на эту тему начались еще в 2017 г., а принципиальная договоренность была достигнута в 2021 г. «То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», – сказал тогда российский лидер. Точную дату отмены роуминга Путин не называл.