ЕЭК намерена перейти к «справедливым» тарифам на связь в роуминге в 2025 году
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует перейти на оказание услуг связи по «справедливым, максимально приближенным к «домашним» тарифам во II квартале 2025 г. Об этом заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.
По его словам, комиссия намерена утвердить правила использования справедливых тарифов на услуги связи в роуминге до конца 2024 г.
«Уверен, что переход государств – членов ЕАЭС к справедливым, максимально приближенным к «домашним» тарифам на услуги связи в роуминге будет не только положительно воспринят бизнес-сообществом и гражданами, но и даст экономический эффект», – сказал Ермолович.
14 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявлял, что Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Он уточнял, что ключевая проблема в этом вопросе – финансовые потери операторов в Белоруссии. Российские операторы с ними согласились.
24 мая президент России Владимир Путин на совместной конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал, что в «скором времени» планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. Переговоры на эту тему начались еще в 2017 г., а принципиальная договоренность была достигнута в 2021 г. «То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», – сказал тогда российский лидер. Точную дату отмены роуминга Путин не называл.