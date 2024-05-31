Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЕЭК намерена перейти к «справедливым» тарифам на связь в роуминге в 2025 году

Ведомости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует перейти на оказание услуг связи по «справедливым, максимально приближенным к «домашним» тарифам во II квартале 2025 г. Об этом заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.

По его словам, комиссия намерена утвердить правила использования справедливых тарифов на услуги связи в роуминге до конца 2024 г.

«Уверен, что переход государств – членов ЕАЭС к справедливым, максимально приближенным к «домашним» тарифам на услуги связи в роуминге будет не только положительно воспринят бизнес-сообществом и гражданами, но и даст экономический эффект», – сказал Ермолович.

14 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявлял, что Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Он уточнял, что ключевая проблема в этом вопросе – финансовые потери операторов в Белоруссии. Российские операторы с ними согласились.

24 мая президент России Владимир Путин на совместной конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал, что в «скором времени» планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. Переговоры на эту тему начались еще в 2017 г., а принципиальная договоренность была достигнута в 2021 г. «То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», – сказал тогда российский лидер. Точную дату отмены роуминга Путин не называл.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных