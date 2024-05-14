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Минцифры планирует отменить роуминг между РФ и Белоруссией

Ведомости

Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Об этом заявил в Госдуме кандидат на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«У нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией. То есть, когда абонент, который российский, заезжает на территорию Белоруссии, абсолютно ничего в этом смысле для него не меняется. Значит, мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», – объяснил Шадаев.

По его словам, основная проблема заключается в финансовых потерях белорусских операторов. Российские операторы с ними согласились.

«Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают. Но мы его дожимаем – было соответствующее поручение президента на эту тему», – подчеркнул Шадаев.

3 мая в Минцифры предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам на сумму до 2 млн руб. Согласно инициативе, штрафы в случае нарушения будут предусматривать от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 1 млн до 2 млн руб. для юридических лиц.

«Ведомости» со ссылкой на предложенный Минцифры законопроект писали, что иностранцы, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

Министерство также предлагало от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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