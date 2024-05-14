Минцифры планирует отменить роуминг между РФ и Белоруссией
Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Об этом заявил в Госдуме кандидат на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
«У нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией. То есть, когда абонент, который российский, заезжает на территорию Белоруссии, абсолютно ничего в этом смысле для него не меняется. Значит, мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», – объяснил Шадаев.
По его словам, основная проблема заключается в финансовых потерях белорусских операторов. Российские операторы с ними согласились.
«Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают. Но мы его дожимаем – было соответствующее поручение президента на эту тему», – подчеркнул Шадаев.
3 мая в Минцифры предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам на сумму до 2 млн руб. Согласно инициативе, штрафы в случае нарушения будут предусматривать от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 1 млн до 2 млн руб. для юридических лиц.
«Ведомости» со ссылкой на предложенный Минцифры законопроект писали, что иностранцы, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.
Министерство также предлагало от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать).