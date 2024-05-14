Минцифры планирует отменить роуминг между РФ и Белоруссией

«У нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией. То есть, когда абонент, который российский, заезжает на территорию Белоруссии, абсолютно ничего в этом смысле для него не меняется. Значит, мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», – объяснил Шадаев.