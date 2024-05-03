Минцифры предложило штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам
В Минцифры предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам на сумму до 2 млн руб., соответствующий проект поправок был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом предлагается дополнить ст. 13.29 КоАП (неисполнение требований к заключению договоров об оказании услуг связи). В статье может появиться ч. 6 о «нарушении оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства».
Согласно инициативе, штрафы в случае нарушения будут предусматривать от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 1 до 2 млн руб. для юридических лиц.
«Ведомости» со ссылкой на предложенный Минцифры законопроект писали, что иностранцы, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.
Министерство также предлагало от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать).