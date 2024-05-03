Минцифры предложило штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам

«Ведомости» со ссылкой на предложенный Минцифры законопроект писали, что иностранцы, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.