МИД России отозвал аккредитацию у австрийского журналиста

Ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России. В МИДе готовы «в соответствии с принципами свободы СМИ и на основе взаимности» рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ОРФ в России, если правительство Австрии создаст условия для работы российских медиа и полноценно возобновит деятельность корпункта ТАСС в Вене.