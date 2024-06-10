МИД России отозвал аккредитацию у австрийского журналиста
МИД России принял «зеркальные меры» и отозвал аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ОРФ) Марии Книпс-Виттинг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России. В МИДе готовы «в соответствии с принципами свободы СМИ и на основе взаимности» рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ОРФ в России, если правительство Австрии создаст условия для работы российских медиа и полноценно возобновит деятельность корпункта ТАСС в Вене.
30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова и предписала покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин.
31 октября прошлого года «Российская газета» сообщила, что посольство РФ в Софии получило уведомление от МИД Болгарии, в котором говорилось об аннулировании аккредитации Александра Гацака и его высылке. Причины такого решения не уточнялись. 3 ноября стало известно, что Россия высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова в связи с аналогичными действиями болгарских властей.