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МИД России отозвал аккредитацию у австрийского журналиста

Ведомости

МИД России принял «зеркальные меры» и отозвал аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ОРФ) Марии Книпс-Виттинг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России. В МИДе готовы «в соответствии с принципами свободы СМИ и на основе взаимности» рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ОРФ в России, если правительство Австрии создаст условия для работы российских медиа и полноценно возобновит деятельность корпункта ТАСС в Вене.

30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова и предписала покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин.

31 октября прошлого года «Российская газета» сообщила, что посольство РФ в Софии получило уведомление от МИД Болгарии, в котором говорилось об аннулировании аккредитации Александра Гацака и его высылке. Причины такого решения не уточнялись. 3 ноября стало известно, что Россия высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова в связи с аналогичными действиями болгарских властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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