США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»

В августе 2022 г. Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. В сентябре того же года Россия обменяла 215 украинских военнопленных, в том числе «азовцев», на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский тогда обещал, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине, но уже в июле 2023 г. на Украину вернулись пять командиров «Азова».