США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»
Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет для батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) на использование американского оружия. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на заявление госдепа.
Батальон получит доступ к тому же к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение ВСУ. США ввели запрет около 10 лет назад после того, как Вашингтон установил, что создатели «Азова» придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а в ООН обвинили группу в гуманитарных нарушениях, пишет WP.
Изменение позиции американской администрации связано с «усилением давления» российских войск на востоке Украины и атаками на энергетическую инфраструктуру страны. Госдеп «после тщательной проверки» не обнаружил «никаких доказательств» нарушений «Азова», говорится в заявлении ведомства. Представитель госдепа отказался уточнить, когда был снят запрет и получил ли батальон уже вооружение США.
Полк «Азов» был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на сторону украинской армии. Включен в состав Национальной гвардии Украины. Весной 2022 г. боевики «Азова» участвовали в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь». В мае того же года сдались в плен российской армии.
В августе 2022 г. Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. В сентябре того же года Россия обменяла 215 украинских военнопленных, в том числе «азовцев», на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский тогда обещал, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине, но уже в июле 2023 г. на Украину вернулись пять командиров «Азова».