Суд приговорил боевика «Азова» к пожизненному сроку за тройное убийство
Суд приговорил боевика националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Петра Шуфлина к пожизненному лишению свободы за убийство троих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Суд установил, что в марте 2022 г. Шуфлин расстрелял ранее задержанных людей по приказу командования.
В марте Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал виновными десятерых военнослужащих «Азова» нацгвардии Украины по делу об обстреле жилых домов и гражданской инфраструктуры в Мариуполе. Боевиков приговорили к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Батальон «Азов» сформировался в мае 2014 г. в Мариуполе. В ряды объединения вошли добровольцы. Боевики «Азова» участвовали в военных действиях на территории Украины. В мае 2022 г., после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, часть военных «Азова» оказалась в российском плену. 2 августа того же года Верховный суд РФ признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность в стране.
В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен военнопленными. Украинская сторона утверждала, что Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов, 10 намеников и пять командиров «Азова». К середине августа 2023 г. формирование частично восстановилось и вернулось в зону боевых действий.