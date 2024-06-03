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Суд приговорил боевика «Азова» к пожизненному сроку за тройное убийство

Ведомости

Суд приговорил боевика националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Петра Шуфлина к пожизненному лишению свободы за убийство троих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в марте 2022 г. Шуфлин расстрелял ранее задержанных людей по приказу командования.

В марте Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал виновными десятерых военнослужащих «Азова» нацгвардии Украины по делу об обстреле жилых домов и гражданской инфраструктуры в Мариуполе. Боевиков приговорили к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Батальон «Азов» сформировался в мае 2014 г. в Мариуполе. В ряды объединения вошли добровольцы. Боевики «Азова» участвовали в военных действиях на территории Украины. В мае 2022 г., после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, часть военных «Азова» оказалась в российском плену. 2 августа того же года Верховный суд РФ признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность в стране.

В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен военнопленными. Украинская сторона утверждала, что Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов, 10 намеников и пять командиров «Азова». К середине августа 2023 г. формирование частично восстановилось и вернулось в зону боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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