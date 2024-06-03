Суд приговорил боевика «Азова» к пожизненному сроку за тройное убийство

Батальон «Азов» сформировался в мае 2014 г. в Мариуполе. В ряды объединения вошли добровольцы. Боевики «Азова» участвовали в военных действиях на территории Украины. В мае 2022 г., после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, часть военных «Азова» оказалась в российском плену. 2 августа того же года Верховный суд РФ признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность в стране.