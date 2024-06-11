Кремль назвал заигрыванием с неонацистами решение Вашингтона о поставках «Азову»

«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами», – заявил Песков.