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Кремль назвал заигрыванием с неонацистами решение Вашингтона о поставках «Азову»

Ведомости

Кремль крайне негативно воспринимает решение Белого дома о снятии запрета на поставки вооружений объединению «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях.

«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами», – заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, ситуация в очередной раз подтверждает актуальность опасений России в связи с «тенденцией к ползучему распространению идей неонацизма в мире».

11 июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет для батальона «Азов» на использование американского оружия. По данным The Washington Post, националистическое объединение получит доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение ВСУ.

В соответствующем заявлении госдепартамента указано, что изменение позиции администрации США связано с «усилением давления» российских войск на востоке Украины и атаками на энергетическую инфраструктуру страны. «После тщательной проверки» ведомство якобы не обнаружило «никаких доказательств» нарушений «Азова».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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