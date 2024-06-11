Кремль назвал заигрыванием с неонацистами решение Вашингтона о поставках «Азову»
Кремль крайне негативно воспринимает решение Белого дома о снятии запрета на поставки вооружений объединению «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.
Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях.
«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами», – заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, ситуация в очередной раз подтверждает актуальность опасений России в связи с «тенденцией к ползучему распространению идей неонацизма в мире».
11 июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет для батальона «Азов» на использование американского оружия. По данным The Washington Post, националистическое объединение получит доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение ВСУ.
В соответствующем заявлении госдепартамента указано, что изменение позиции администрации США связано с «усилением давления» российских войск на востоке Украины и атаками на энергетическую инфраструктуру страны. «После тщательной проверки» ведомство якобы не обнаружило «никаких доказательств» нарушений «Азова».