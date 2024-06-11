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Москалькова: женщин из российских колоний не отправляли в зону спецоперации

Ведомости

Единицы из российских женщин-заключенных просили отправить их на службу в зону специальной военной операции вместо отбывания наказания, они не подошли по уголовной статье и возрасту, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в комментарии «Интерфаксу».

«Поступали такие обращения, их были единицы. К сожалению, эти категории женщин не могли по закону пойти на спецоперацию», – сказала Москалькова.

18 марта депутаты Госдумы приняли два законопроекта, предусматривающих освобождение от уголовных наказаний для тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ. 20 марта два закона были одобрены Советом Федерации. Заключить контракт на военную службу могут не только осужденные, но и находящиеся под стражей на время следствия или суда по преступлениям средней и легкой тяжести. Под исключения попадают люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против основ конституционного строя и безопасности государства, а также лица, связанные с терроризмом.

29 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на службу в ВСУ могут быть привлечены женщины из мест лишения свободы, это не запрещено законом. До этого на Украине ужесточили правила мобилизации, в них, среди прочего, была введена возможность отправки заключенных на фронт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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