Москалькова: женщин из российских колоний не отправляли в зону спецоперации

18 марта депутаты Госдумы приняли два законопроекта, предусматривающих освобождение от уголовных наказаний для тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ. 20 марта два закона были одобрены Советом Федерации. Заключить контракт на военную службу могут не только осужденные, но и находящиеся под стражей на время следствия или суда по преступлениям средней и легкой тяжести. Под исключения попадают люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против основ конституционного строя и безопасности государства, а также лица, связанные с терроризмом.