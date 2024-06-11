Москалькова: женщин из российских колоний не отправляли в зону спецоперации
Единицы из российских женщин-заключенных просили отправить их на службу в зону специальной военной операции вместо отбывания наказания, они не подошли по уголовной статье и возрасту, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в комментарии «Интерфаксу».
«Поступали такие обращения, их были единицы. К сожалению, эти категории женщин не могли по закону пойти на спецоперацию», – сказала Москалькова.
18 марта депутаты Госдумы приняли два законопроекта, предусматривающих освобождение от уголовных наказаний для тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ. 20 марта два закона были одобрены Советом Федерации. Заключить контракт на военную службу могут не только осужденные, но и находящиеся под стражей на время следствия или суда по преступлениям средней и легкой тяжести. Под исключения попадают люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против основ конституционного строя и безопасности государства, а также лица, связанные с терроризмом.
29 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на службу в ВСУ могут быть привлечены женщины из мест лишения свободы, это не запрещено законом. До этого на Украине ужесточили правила мобилизации, в них, среди прочего, была введена возможность отправки заключенных на фронт.