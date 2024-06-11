Госдума приняла закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Согласно пояснительной записке, документ предлагает законодательно закрепить норму о том, что имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации. Отмечается, что частный собственник имеет право перепрофилировать храмы в рестораны, бары, фитнес-клубы и др. Авторы законопроекта подчеркивают, что это не только несовместимо с религиозным назначением объекта, но и «может повлечь оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ)».