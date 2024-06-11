Госдума приняла закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения
Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий приватизировать имущество религиозного назначения, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе.
Поправки вносятся в ст. 3 «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 21 «О свободе совести и о религиозных объединениях». Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), а также депутаты Владислав Даванков («Новые люди»), Анна Кузнецова («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (лидер ЛДПР) и Петр Толстой («Единая Россия»).
Согласно пояснительной записке, документ предлагает законодательно закрепить норму о том, что имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации. Отмечается, что частный собственник имеет право перепрофилировать храмы в рестораны, бары, фитнес-клубы и др. Авторы законопроекта подчеркивают, что это не только несовместимо с религиозным назначением объекта, но и «может повлечь оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ)».
Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая 2023 г. вместе с еще одним проектом, позволяющим защитить земельные интересы религиозных организаций.