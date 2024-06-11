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Госдума приняла закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий приватизировать имущество религиозного назначения, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе.

Поправки вносятся в ст. 3 «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 21 «О свободе совести и о религиозных объединениях». Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), а также депутаты Владислав Даванков («Новые люди»), Анна Кузнецова («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (лидер ЛДПР) и Петр Толстой («Единая Россия»).

Согласно пояснительной записке, документ предлагает законодательно закрепить норму о том, что имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации. Отмечается, что частный собственник имеет право перепрофилировать храмы в рестораны, бары, фитнес-клубы и др. Авторы законопроекта подчеркивают, что это не только несовместимо с религиозным назначением объекта, но и «может повлечь оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ)».

Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая 2023 г. вместе с еще одним проектом, позволяющим защитить земельные интересы религиозных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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