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ВС России уничтожили «Ланцетом» украинский Су-25 в Днепропетровской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили «Ланцетом» украинский Су-25 в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области», – указано в сообщении ведомства.

Также министерство опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского самолета, стоящего на аэродроме.

8 июня Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на Украине. Согласно данным министерства, силы Черноморского флота в течение суток также уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, а также четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.

В конце марта ВС РФ уничтожили три украинских Су-25 на аэродроме в Николаевской области. В том же месяце российские расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8. Минобороны тогда сообщало, что он летел в сторону села Козинки Белгородской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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