ВС России уничтожили «Ланцетом» украинский Су-25 в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили «Ланцетом» украинский Су-25 в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области», – указано в сообщении ведомства.
Также министерство опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского самолета, стоящего на аэродроме.
8 июня Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на Украине. Согласно данным министерства, силы Черноморского флота в течение суток также уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, а также четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.
В конце марта ВС РФ уничтожили три украинских Су-25 на аэродроме в Николаевской области. В том же месяце российские расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8. Минобороны тогда сообщало, что он летел в сторону села Козинки Белгородской области.