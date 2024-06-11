ВС России уничтожили «Ланцетом» украинский Су-25 в Днепропетровской области

8 июня Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на Украине. Согласно данным министерства, силы Черноморского флота в течение суток также уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, а также четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.