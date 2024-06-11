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Боррель: ЕС и G7 изучают использование замороженных активов РФ в военных целях

Ведомости

ЕС и G7 изучают использование не только доходов от активов, но и сами замороженные российские активы для укрепления обороны Украины, заявил глава дипломатии Жозеп Боррель.

«Есть другой способ добыть средства такой, как использование доходов от российских активов. Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня», – сказал он на ежегодной аналитической конференции Института ЕС по изучению вопросов безопасности (цитата по «РИА Новости»).

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие.

12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволит направлять будущую прибыль от замороженных в Европе российских активов на восстановление Украины. Согласно ему, прибыль от заблокированных активов ЦБ России в центральных депозитариях должна храниться отдельно. Это, по заявлению Совета ЕС, открывает путь для установления финансового взноса в бюджет Евросоюза, собранного с чистой прибыли от российских активов, который пойдет в фонд помощи Украине.

В марте ЕК предложила распределять доходы от замороженных активов таким образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны. Прибыль от замороженных активов оценивается в 2,5–3 млрд евро в год. 19 марта агентство Bloomberg писало, что Евросоюз подготовил законопроект, который предполагает начало передачи Украине прибыли от заблокированных активов России в июле 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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