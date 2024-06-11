Боррель: ЕС и G7 изучают использование замороженных активов РФ в военных целях

«Есть другой способ добыть средства такой, как использование доходов от российских активов. Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня», – сказал он на ежегодной аналитической конференции Института ЕС по изучению вопросов безопасности (цитата по «РИА Новости»).