Боррель: ЕС и G7 изучают использование замороженных активов РФ в военных целях
ЕС и G7 изучают использование не только доходов от активов, но и сами замороженные российские активы для укрепления обороны Украины, заявил глава дипломатии Жозеп Боррель.
«Есть другой способ добыть средства такой, как использование доходов от российских активов. Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня», – сказал он на ежегодной аналитической конференции Института ЕС по изучению вопросов безопасности (цитата по «РИА Новости»).
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие.
12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволит направлять будущую прибыль от замороженных в Европе российских активов на восстановление Украины. Согласно ему, прибыль от заблокированных активов ЦБ России в центральных депозитариях должна храниться отдельно. Это, по заявлению Совета ЕС, открывает путь для установления финансового взноса в бюджет Евросоюза, собранного с чистой прибыли от российских активов, который пойдет в фонд помощи Украине.
В марте ЕК предложила распределять доходы от замороженных активов таким образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны. Прибыль от замороженных активов оценивается в 2,5–3 млрд евро в год. 19 марта агентство Bloomberg писало, что Евросоюз подготовил законопроект, который предполагает начало передачи Украине прибыли от заблокированных активов России в июле 2024 г.