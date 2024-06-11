Медведев провел переговоры с министром по вопросам экономики Индонезии

Во время встречи председатели объединений обсудили вопросы межпартийного сотрудничества и глобальную повестку. Медведев отметил, что Индонезия является крупным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, личная встреча с Хартарто – хорошая возможность установить контакты для развития многоплановых отношений между странами.