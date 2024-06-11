Медведев провел переговоры с министром по вопросам экономики Индонезии
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел переговоры с председателем партии «Голкар», министром – координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. Об этом сообщается на официальном сайте «Единой России».
Во время встречи председатели объединений обсудили вопросы межпартийного сотрудничества и глобальную повестку. Медведев отметил, что Индонезия является крупным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, личная встреча с Хартарто – хорошая возможность установить контакты для развития многоплановых отношений между странами.
Хартарто, в свою очередь, подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Индонезии. Он выразил надежду на достижение большего взаимопонимания между странами и продолжение развития сотрудничества.
Партия функциональных групп «Голкар» является одной из старейших партий Индонезии и второй по числу мест в парламенте страны, отмечает ТАСС. Объединение выступает в поддержку действующего президента Индонезии Джоко Видодо.