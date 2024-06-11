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В Думу внесен проект о расширении запрета на хранение средств за рубежом

Ведомости

Белгородская областная дума предложила расширить запрет на хранение средств в иностранных банках за пределами РФ на супругов и несовершеннолетних детей ряда государственных и гражданских служащих. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Сейчас госслужащим не разрешается иметь счета, вклады и ценности в зарубежных банках. Этот запрет касается их супругов и детей, но в законе есть исключение. Речь идет о федеральной государственной и гражданской службе в субъектах РФ, в Центробанке, госкорпорациях, публично-правовых компаниях и фондах, созданных на основании федеральных законов. Именно на супругов и несовершеннолетних детей из этой категории белгородская облдума предлагает распространить запрет на хранение средств и ценностей за рубежом.

В пояснительной записке отмечается, что поправки необходимо принять для обеспечения национальной безопасности и единого подхода к установлению антикоррупционных стандартов.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому право выезда за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Исключения составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ. В мае Путин также утвердил порядок, по которому допущенные к гостайне граждане должны уведомлять Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о намерении выехать из страны. Согласно указу, предупреждать о таких планах россияне должны за 30 дней до даты выезда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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