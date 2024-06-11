В Думу внесен проект о расширении запрета на хранение средств за рубежом
Белгородская областная дума предложила расширить запрет на хранение средств в иностранных банках за пределами РФ на супругов и несовершеннолетних детей ряда государственных и гражданских служащих. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
Сейчас госслужащим не разрешается иметь счета, вклады и ценности в зарубежных банках. Этот запрет касается их супругов и детей, но в законе есть исключение. Речь идет о федеральной государственной и гражданской службе в субъектах РФ, в Центробанке, госкорпорациях, публично-правовых компаниях и фондах, созданных на основании федеральных законов. Именно на супругов и несовершеннолетних детей из этой категории белгородская облдума предлагает распространить запрет на хранение средств и ценностей за рубежом.
В пояснительной записке отмечается, что поправки необходимо принять для обеспечения национальной безопасности и единого подхода к установлению антикоррупционных стандартов.
В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому право выезда за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Исключения составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ. В мае Путин также утвердил порядок, по которому допущенные к гостайне граждане должны уведомлять Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о намерении выехать из страны. Согласно указу, предупреждать о таких планах россияне должны за 30 дней до даты выезда.