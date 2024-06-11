В Думу внесен проект о расширении запрета на хранение средств за рубежом

Сейчас госслужащим не разрешается иметь счета, вклады и ценности в зарубежных банках. Этот запрет касается их супругов и детей, но в законе есть исключение. Речь идет о федеральной государственной и гражданской службе в субъектах РФ, в Центробанке, госкорпорациях, публично-правовых компаниях и фондах, созданных на основании федеральных законов. Именно на супругов и несовершеннолетних детей из этой категории белгородская облдума предлагает распространить запрет на хранение средств и ценностей за рубежом.