«Новые люди» могут выдвинуть Розу Чемерис в губернаторы Хабаровского края

«Новые люди» могут выдвинуть Розу Чемерис в губернаторы Хабаровского краяПолитологи низко оценивают ее шансы из-за владивостокского прошлого
«Новые люди» рассматривают возможность выдвижения депутата Госдумы Розы Чемерис в губернаторы Хабаровского края, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к партии. Формально решение пока не принято, в настоящее время идут консультации. «Ведомости» направили запрос «Новым людям». Сама Чемерис не ответила на звонок «Ведомостей» и не прочитала сообщение в мессенджере.
Внеочередные выборы губернаторского края пройдут 8 сентября. Предыдущий глава региона, член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев, 14 мая был назначен министром спорта России. Он занимал пост губернатора Хабаровского края с 2021 г. (был назначен врио 20 июля 2020 г. после ареста предыдущего главы субъекта Сергея Фургала по уголовному делу о заказных убийствах). Врио губернатора Хабаровского края 15 мая был назначен бывший заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.
Законодательство о выборах Хабаровского края не позволяет баллотироваться в губернаторы самовыдвиженцам, следовательно, Демешин, вероятнее всего, будет выдвинут «Единой Россией». «Ведомости» направили запрос в региональное отделение партии власти. КПРФ выдвинет в главы региона первого секретаря крайкома Петра Перевезенцева, писал 3 июня «Коммерсантъ». «Ведомости» направили запрос в ЛДПР относительно возможного участия представителя партии в выборах губернатора Хабаровского края. Другие политические силы пока не заявляли о планах выдвигать своих кандидатов в главы региона.
Шансов на победу на выборах губернатора Хабаровского края у Чемерис заведомо нет, так как она из Приморья, а «Новые люди» не достигали существенных успехов в регионе, говорит политолог Александр Кынев. «Здесь может быть главная задача – засветить партию. Раскрутка кандидата может иметь кумулятивный эффект с учетом того, что одновременно с выборами губернаторов в Хабаровском крае пройдут выборы депутатов законодательной думы», – сказал он «Ведомостям».
Чемерис выглядит политиком, способным получить удовольствие от кампании, а это всегда рискованно для власти на фоне скучных отбывающих номер технических кандидатов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Против Чемерис могут быть ее владивостокское прошлое и исторически непротестный характер Хабаровского края за исключением событий 2018-2020 гг. Вопрос в том, извлечены ли действующей властью (включая врио губернатора) уроки из 2018-2020 гг. или это воспринимается как девиация, которую надо побыстрее забыть. Пока больше похоже на второе, что снижает остроту внимания к реальным политическим рискам», – сказал эксперт.
В 2018 г. победу на выборах губернатора Хабаровского края во втором туре одержал член ЛДПР Сергей Фургал. После его ареста и последовавшей за этим отставки в связи с утратой доверия президента в 2020 г. в Хабаровске начались массовые протесты. Манифестанты выступали в поддержку экс-губернатора. 10 февраля 2023 г. суд приговорил Фургала к 22 годам колонии.