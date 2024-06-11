«Новые люди» могут выдвинуть Розу Чемерис в губернаторы Хабаровского края

Чемерис выглядит политиком, способным получить удовольствие от кампании, а это всегда рискованно для власти на фоне скучных отбывающих номер технических кандидатов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Против Чемерис могут быть ее владивостокское прошлое и исторически непротестный характер Хабаровского края за исключением событий 2018-2020 гг. Вопрос в том, извлечены ли действующей властью (включая врио губернатора) уроки из 2018-2020 гг. или это воспринимается как девиация, которую надо побыстрее забыть. Пока больше похоже на второе, что снижает остроту внимания к реальным политическим рискам», – сказал эксперт.