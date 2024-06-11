Врио губернатора пока работают с командами своих предшественников

Врио губернатора пока работают с командами своих предшественниковКадровые перестановки в правительствах субъектов начнутся после выборов
Временно исполняющие обязанности губернатора восьми регионов, назначенные после формирования нового правительства России, в основном не делают резких кадровых перестановок в администрациях субъектов. Исключением стало правительство Хабаровского края, где пост вице-губернатора – руководителя краевого представительства в Москве покинул Мгер Гандилян, занимавший его с 2021 г., когда главой региона был Михаил Дегтярев (14 мая возглавил Минспорт). Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого правительства сообщили, что Гандилян «покинул свой пост в конце минувшей недели в связи с переходом на другую работу».
Вакантную должность с приставкой «и. о.» занял уроженец Саратовской области Олег Игнатов, имеющий опыт работы в органах прокуратуры. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин до назначения в регион занимал пост замгенпрокурора. Смену он объяснил новыми задачами, стоящими перед представительством Хабаровского края, и пообещал усилить функционал своего нового заместителя. «Фактически оно должно трансформироваться из сугубо протокольного органа в экспертно-аналитический центр, выстраивающий отношения с федеральными органами власти и отстаивающий там позиции региона», – цитируют врио главы региона местные СМИ.
Возможны кадровые перестановки и в сфере здравоохранения региона. На первом расширенном заседании региональной администрации 23 мая Демешин раскритиковал состояние медицины. В своем Telegram-канале он писал, что «жители края высказывают недовольство тем, что вынуждены стоять в очередях и не получают квалифицированную медицинскую помощь по ряду узких медицинских специалистов, озабочены недоступностью качественной медицинской помощи».
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных пока запомнился тем, что интересовался у местных коммунальщиков графиком покоса травы в поселке Борисово. «А почему раз в месяц косите траву?» – спросил Беспрозванных руководителя местной управляющей компании. Ему ответили, что делать это чаще слишком дорого. Беседу сняли на видео местные жители, после чего она появилась в СМИ. Кадровых перестановок после этого не последовало.
Ушедший с поста губернатора Самарской области 31 мая Дмитрий Азаров на прошлой неделе был замечен прогуливающимся по набережной Волги в Самаре с врио главы региона Вячеславом Федорищевым (ранее – председатель правительства Тульской области). О прогулке в своем Telegram-канале написал сам Федорищев: «Дмитрий Игоревич Азаров согласился рассказать историю Самары, знаковых мест, то, как они менялись со временем». Нередко новый губернатор после победы на выборах делегирует своего предшественника в Совет Федерации (СФ). Действующий представитель правительства Самарской области 77-летний Фарит Мухаметшин в верхней палате парламента с 2018 г.
Какие врио губернатора пойдут на выборы 8 сентября
Георгий Филимонов (Вологодская обл.)
Дмитрий Миляев (Тульская обл.)
Алексей Беспрозванных (Калининградская обл.)
Дмитрий Демешин (Хабаровский край)
Алексей Смирнов (Курская обл.)
Илья Середюк (Кемеровская обл.)
Вячеслав Федорищев (Самарская обл.)
Андрей Турчак (Республика Алтай)
Руслан Кухарук (ХМАО) – избирается голосованием в парламенте
По мнению главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, политическое будущее Азарова напрямую связано с тем, дают ли бывшие подчиненные на него показания в рамках уголовных дел. В ноябре 2023 г. по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Самаре был арестован бывший первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. По этому же делу в СИЗО отправили врио главы регионального минстроя Михаила Асеева (спустя несколько дней он был отпущен под домашний арест, так как заключил сделку со следствием).
10 июня Федорищев провел первое оперативное совещание в правительстве Самарской области, раскритиковав доклад регионального минздрава. По его мнению, недоработана система единого цифрового контура по нацпроекту «Здравоохранение». «Это удобство для записи наших жителей на прием к врачам. Тем не менее люди жалуются, что невозможно записаться, неудобно, не знают, где это сделать. Это значит, что вы недоработали, причем не только информационно, но и с точки зрения сути. Это безобразие», – отметил Федорищев. Впрочем, о перестановках он, как и врио губернатора Кемеровской, Тульской, Курской областей, решений не принимал.
10 июня общественности Республики Алтай был представлен врио главы региона, бывший первый вице-спикер СФ Андрей Турчак. В разговоре с журналистами Турчак опроверг появлявшиеся ранее в СМИ сообщения о предстоящем объединении Республики Алтай с Алтайским краем: «Никаких разговоров об объединении Республики Алтай и Алтайского края быть не может и не должно». 11 июня Турчак начнет поездки по муниципалитетам региона. «Везде буду встречаться с людьми. Обсудим наиболее острые вопросы. Определим приоритетность – что требует срочной реакции, что можно решить в среднесрочной перспективе», – написал он в своем Telegram-канале. (Подробнее о кадровых перестановках Турчака см. на стр. 02.)
Общая политика работы врио губернатора примерно одинакова, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, масштабных кадровых перестановок до выборов «практически никто никогда не делает». «Логика здесь понятна: незачем разбалансировать то, что работает. Все перемены начинаются после инаугурации. Исключения бывают очень редкие, в основном по личным причинам», – сказал он «Ведомостям». Смену вице-губернатора Хабаровского края Кынев счел несущественной, так как «должность главы представительства в Москве абсолютно второстепенная и играет сугубо номенклатурную роль».