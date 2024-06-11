Врио губернатора пока работают с командами своих предшественников

10 июня Федорищев провел первое оперативное совещание в правительстве Самарской области, раскритиковав доклад регионального минздрава. По его мнению, недоработана система единого цифрового контура по нацпроекту «Здравоохранение». «Это удобство для записи наших жителей на прием к врачам. Тем не менее люди жалуются, что невозможно записаться, неудобно, не знают, где это сделать. Это значит, что вы недоработали, причем не только информационно, но и с точки зрения сути. Это безобразие», – отметил Федорищев. Впрочем, о перестановках он, как и врио губернатора Кемеровской, Тульской, Курской областей, решений не принимал.