Замглавы генштаба Армении подтвердил намерение страны участвовать в миссиях НАТО
Заместитель начальника генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО. Об этом он заявил на заседании военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.
Ероян также подчеркнул важность сотрудничества с НАТО при трансформации оборонного сектора Армении.
1 апреля министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян заявил, что Армения не намерена вступать в НАТО. При этом страна сотрудничает с альянсом, участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличивает присутствие в Косове.
Основными партнерами Армении Мирзоян назвал ЕС и США. Он отметил, что у народа республики есть «европейские устремления».