Армения и США повысят статус отношений до уровня стратегического партнерства
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен по итогам встречи в Ереване договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Об этом сообщается в совместном заявлении на сайтах правительств.
«Армения и Соединенные Штаты рассмотрели прогресс в укреплении двусторонних отношений и наметили видение углубления связей в предстоящем году, которое должно быть официально оформлено в меморандуме о взаимопонимании, чтобы повысить статус нашего двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству», – говорится в заявлении.
Отмечается также, что стороны отметили стремление республики к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими институтами и Западом. США подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г., сказано в заявлении.
В феврале спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом (ЕС) вплоть до вступления в союз. Ранее в декабре прошлого года МИД Армении также утверждал о расширении связей страны с ЕС. При этом в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентского часа сообщил, что страна может выйти из Организации договора о коллективной безопасности, поскольку он якобы не выполняет своих функций и обязательств в отношении Еревана.