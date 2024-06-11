Армения и США повысят статус отношений до уровня стратегического партнерства

В феврале спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом (ЕС) вплоть до вступления в союз. Ранее в декабре прошлого года МИД Армении также утверждал о расширении связей страны с ЕС. При этом в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентского часа сообщил, что страна может выйти из Организации договора о коллективной безопасности, поскольку он якобы не выполняет своих функций и обязательств в отношении Еревана.