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Армения и США повысят статус отношений до уровня стратегического партнерства

Ведомости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен по итогам встречи в Ереване договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Об этом сообщается в совместном заявлении на сайтах правительств.

«Армения и Соединенные Штаты рассмотрели прогресс в укреплении двусторонних отношений и наметили видение углубления связей в предстоящем году, которое должно быть официально оформлено в меморандуме о взаимопонимании, чтобы повысить статус нашего двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству», – говорится в заявлении.

Отмечается также, что стороны отметили стремление республики к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими институтами и Западом. США подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г., сказано в заявлении.

В феврале спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом (ЕС) вплоть до вступления в союз. Ранее в декабре прошлого года МИД Армении также утверждал о расширении связей страны с ЕС. При этом в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентского часа сообщил, что страна может выйти из Организации договора о коллективной безопасности, поскольку он якобы не выполняет своих функций и обязательств в отношении Еревана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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