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Захарова: Россия надеется получить от Армении список «погибших» в Буче

Ведомости

Россия надеется получить от армянской стороны список людей, чьи тела были обнаружены в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Захарова отметила, что Россия на протяжении двух лет не может добиться, чтобы «хоть кто-нибудь, включая ООН», предоставил перечень людей, которые якобы погибли в Буче. По ее словам, Бучу посещали делегации Евросоюза, США и Канады, но «ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится».

«А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт. Очень надеемся, что список людей, которые там [в Буче] якобы погибли, армянские друзья передадут», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

В этот же день председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что армянская делегация не посещала город Буча в Киевской области, передает агентство.

3 июня Захарова предложила американскому актеру Джорджу Клуни и его фонду найти перечень «погибших» в Буче, чтобы помочь сотрудникам СМИ. Так официальный представить МИД отреагировала на оправдания Клуни после заявления сотрудницы его организации о намерении преследовать российских журналистов.

2 апреля официальный представитель российского МИДа заявляла, что Россия неоднократно обращалась в международные организации, в том числе в ООН, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче, предоставлении достоверной информации о погибших. Но ответа на запросы получено не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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