Захарова: Россия надеется получить от Армении список «погибших» в Буче

Захарова отметила, что Россия на протяжении двух лет не может добиться, чтобы «хоть кто-нибудь, включая ООН», предоставил перечень людей, которые якобы погибли в Буче. По ее словам, Бучу посещали делегации Евросоюза, США и Канады, но «ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится».