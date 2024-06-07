Захарова: Россия надеется получить от Армении список «погибших» в Буче
Россия надеется получить от армянской стороны список людей, чьи тела были обнаружены в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Захарова отметила, что Россия на протяжении двух лет не может добиться, чтобы «хоть кто-нибудь, включая ООН», предоставил перечень людей, которые якобы погибли в Буче. По ее словам, Бучу посещали делегации Евросоюза, США и Канады, но «ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится».
«А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт. Очень надеемся, что список людей, которые там [в Буче] якобы погибли, армянские друзья передадут», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
В этот же день председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что армянская делегация не посещала город Буча в Киевской области, передает агентство.
3 июня Захарова предложила американскому актеру Джорджу Клуни и его фонду найти перечень «погибших» в Буче, чтобы помочь сотрудникам СМИ. Так официальный представить МИД отреагировала на оправдания Клуни после заявления сотрудницы его организации о намерении преследовать российских журналистов.
2 апреля официальный представитель российского МИДа заявляла, что Россия неоднократно обращалась в международные организации, в том числе в ООН, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче, предоставлении достоверной информации о погибших. Но ответа на запросы получено не было.