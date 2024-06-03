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Захарова предложила Фонду Клуни добыть список «погибших» в Буче

Ведомости

Американский актер Джордж Клуни и его фонд могли бы оказать реальную помощь журналистам, занявшись поиском списка «погибших» в Буче людей, тела которых якобы были представлены мировым СМИ в качестве жертв «российского насилия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Клуни о том, что его фонд не планировал преследовать журналистов из России.

3 июня Клуни заявил, что «кто-то» из его фонда «оговорился», заявив о намерении преследовать российских журналистов. По его словам, члены организации никогда не стали бы заниматься этим, даже в случае несогласия с журналистами.

Захарова отметила, что в МИД РФ «очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию», и предложила ему найти перечень «погибших» в Буче, чтобы помочь сотрудникам СМИ.

«Представляете, Джордж, до сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи. Опубликуйте список – спасите западных журналистов от исторического бесчестия», – написала она.

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket (создан Фондом Клуни) Анна Нейстат заявила, что фонд намерен добиться «привлечения к ответственности наиболее очевидных российских пропагандистов». Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в ответ сказал, что угрозы в адрес находящихся за рубежом российских журналистов со стороны фонда неприемлемы. По его словам, в организации Клуни верят в собственную пропаганду, поэтому членов фонда «можно только пожалеть», но переубедить вряд ли удастся.

В этот же день Захарова писала, что решение Фонда Клуни устроить «судебное сафари на российских журналистов» связано с желанием получить за это деньги, так как «за русофобию на Западе хорошо платят».

1 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X на английском языке заявил, что попытка Фонда Клуни добиться ареста журналистов из РФ успехом не увенчается. По его словам, российские журналисты первыми найдут американского актера и поговорят с ним «от заката до рассвета».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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