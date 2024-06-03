Захарова предложила Фонду Клуни добыть список «погибших» в Буче
Американский актер Джордж Клуни и его фонд могли бы оказать реальную помощь журналистам, занявшись поиском списка «погибших» в Буче людей, тела которых якобы были представлены мировым СМИ в качестве жертв «российского насилия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Клуни о том, что его фонд не планировал преследовать журналистов из России.
3 июня Клуни заявил, что «кто-то» из его фонда «оговорился», заявив о намерении преследовать российских журналистов. По его словам, члены организации никогда не стали бы заниматься этим, даже в случае несогласия с журналистами.
Захарова отметила, что в МИД РФ «очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию», и предложила ему найти перечень «погибших» в Буче, чтобы помочь сотрудникам СМИ.
«Представляете, Джордж, до сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи. Опубликуйте список – спасите западных журналистов от исторического бесчестия», – написала она.
31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket (создан Фондом Клуни) Анна Нейстат заявила, что фонд намерен добиться «привлечения к ответственности наиболее очевидных российских пропагандистов». Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в ответ сказал, что угрозы в адрес находящихся за рубежом российских журналистов со стороны фонда неприемлемы. По его словам, в организации Клуни верят в собственную пропаганду, поэтому членов фонда «можно только пожалеть», но переубедить вряд ли удастся.
В этот же день Захарова писала, что решение Фонда Клуни устроить «судебное сафари на российских журналистов» связано с желанием получить за это деньги, так как «за русофобию на Западе хорошо платят».
1 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X на английском языке заявил, что попытка Фонда Клуни добиться ареста журналистов из РФ успехом не увенчается. По его словам, российские журналисты первыми найдут американского актера и поговорят с ним «от заката до рассвета».