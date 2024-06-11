Захарова пригрозила Западу высылкой иностранных журналистов из России
Россия готова выслать журналистов иностранных СМИ, если западные страны позволят себе притеснять и несправедливо лишать аккредитации работающих на их территории российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Пользуясь случаем, ещё раз предупрежу западников: тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры», – написала она в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала реакцию западных изданий, которые осудили решение МИД РФ отозвать аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг.
В российском министерстве поясняли, что такая мера стала зеркальным ответом: 30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова и предписала покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин.