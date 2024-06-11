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Депутат Госдумы Шаманов раскритиковал качество обмундирования военных ВС России

Ведомости

Российские военнослужащие вынуждены покупать обмундирование самостоятельно, поскольку качество выдаваемого в армии оставляет желать лучшего. Об этом на пленарном заседании в Госдуме заявил депутат от «Единой России», генерал-полковник  Владимир Шаманов.

«Настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам», – сказал Шаманов.

Он также вспомнил о резонансном уголовном деле замминистра обороны Тимура Иванова, который в апреле был арестован по подозрению в получении взятки. По словам депутата, фигурант является не генералом, а гражданским человеком, которого в свое время переодели в военную форму. Настоящая же армия бывает «за ленточкой», подчеркнул Шаманов.

23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере также был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его, после чего он был отстранен от должности. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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