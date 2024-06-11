Депутат Госдумы Шаманов раскритиковал качество обмундирования военных ВС России

Он также вспомнил о резонансном уголовном деле замминистра обороны Тимура Иванова, который в апреле был арестован по подозрению в получении взятки. По словам депутата, фигурант является не генералом, а гражданским человеком, которого в свое время переодели в военную форму. Настоящая же армия бывает «за ленточкой», подчеркнул Шаманов.