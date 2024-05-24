Что известно о преследовании высокопоставленных чиновников Минобороны

При обыске у него было изъято более 100 млн руб. вместе с золотыми монетами, коллекционными часами и другими предметами роскоши. Кузнецову вменяется получение взятки от представителей коммерческих структур за сделку в их пользу. При этом его защита настаивает на том, что уголовное преследование построено на показаниях лишь одного свидетеля. Сам Кузнецов свою вину отрицает. В суде он заявил, что за свою жизнь «сделал на несколько жизней вперед».