Что известно о преследовании высокопоставленных чиновников Минобороны

Что известно о преследовании высокопоставленных чиновников МинобороныВ СКР рассказали о трех новых уголовных делах
К вечеру минувшего дня стало известно о преследовании нескольких высокопоставленных сотрудников Минобороны за последний месяц. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко 23 мая рассказала сразу о двух уголовных делах в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого.
Шамарину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в СКР. Военный суд по ходатайству следствия отправил генерала в СИЗО.
Пермский завод «Телта» выпускает телефонные аппараты и оборудование для офисных телефонных линий, а также полевые телефоны нескольких моделей. По мнению источника, близкого к Министерству обороны, менеджеры завода пытались добиться повышенных закупок устаревшей техники, а не осваивать производства новой. Гришина и Высоков арестованы.
О задержании Вертелецкого было объявлено позднее, вечером 23 мая. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК). По версии следствия, в 2022 г. он одобрил невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Ущерб от его противоправных действий следователи оценивают более чем 70 млн руб.
Вместе с тем 2-й западный окружной военный суд 23 мая рассматривал апелляционную жалобу на арест главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова.
При обыске у него было изъято более 100 млн руб. вместе с золотыми монетами, коллекционными часами и другими предметами роскоши. Кузнецову вменяется получение взятки от представителей коммерческих структур за сделку в их пользу. При этом его защита настаивает на том, что уголовное преследование построено на показаниях лишь одного свидетеля. Сам Кузнецов свою вину отрицает. В суде он заявил, что за свою жизнь «сделал на несколько жизней вперед».
Коррупционное преступление, которое ему вменяется, произошло в 2021–2023 гг., когда он занимал пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По данным источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища им. Сергея Штеменко. Ему инкриминируют взятку на сумму около 30 млн руб. от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.
Примечательно, что центральный аппарат СКР ведет расследование только в отношении первого задержанного из чиновников – Тимура Иванова (на тот момент – заместитель министра). 8 мая Мосгорсуд признал его арест законным.
О задержании Иванова стало известно поздно вечером 23 апреля. СКР предъявил ему обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним был задержан и арестован по аналогичному обвинению его друг – предприниматель Сергей Бородин. По версии следствия, Иванов совместно с Бородиным получили взятку, выразившуюся в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Стоимость этой работы следствие оценивает более чем в 1 млрд руб.
Политолог Алексей Макаркин сомневается, что аресты и задержания высокопоставленных чиновников как-то связаны между собой. «Эти дела достаточно разные. Если посмотрим даже на реакцию военкоров – она тоже очень разная», – отметил он в беседе с «Ведомостями». По его мнению, эти уголовные дела не вписываются в одну логику.
«Борьба с коррупцией – это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 мая журналистам. – Ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она продолжается во всех ведомствах – будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень».
14 мая в Кремле заявили, что не считают, что произошедшие за последнее время отставки в Минобороны РФ и возбуждение уголовных дел против его сотрудников могут внести какую-либо дезорганизацию и сыграть на руку Украине. При формировании нового состава правительства президент Владимир Путин снял Шойгу с должности министра, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. Вместо него военное ведомство возглавил Андрей Белоусов, который ранее являлся первым вице-премьером.