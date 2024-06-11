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Суд арестовал сотрудника ФСИН по делу о призывах к терроризму

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Смирнова, который выступал против специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Смирнов выступил против проведения спецоперации и разместил в своем статусе в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) призыв к террористической деятельности.

Фигуранту вменяется совершение преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. По ходатайству следствия Смирнов был отправлен судом в СИЗО до 10 августа.

10 июня ФСИН России сообщила о задержании совместно с ФСБ сотрудника НИИ ФСИН. В чем именно он подозревается, не уточнялось. В ведомстве отметили, что с сотрудником проводятся следственные действия, также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка, уточнялось в сообщении ФСИН. 11 июня «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры сообщили, что задержанный подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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