Суд арестовал сотрудника ФСИН по делу о призывах к терроризму
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Смирнова, который выступал против специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По версии следствия, Смирнов выступил против проведения спецоперации и разместил в своем статусе в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) призыв к террористической деятельности.
Фигуранту вменяется совершение преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. По ходатайству следствия Смирнов был отправлен судом в СИЗО до 10 августа.
10 июня ФСИН России сообщила о задержании совместно с ФСБ сотрудника НИИ ФСИН. В чем именно он подозревается, не уточнялось. В ведомстве отметили, что с сотрудником проводятся следственные действия, также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка, уточнялось в сообщении ФСИН. 11 июня «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры сообщили, что задержанный подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма.