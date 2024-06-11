Суд арестовал сотрудника ФСИН по делу о призывах к терроризму

10 июня ФСИН России сообщила о задержании совместно с ФСБ сотрудника НИИ ФСИН. В чем именно он подозревается, не уточнялось. В ведомстве отметили, что с сотрудником проводятся следственные действия, также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка, уточнялось в сообщении ФСИН. 11 июня «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры сообщили, что задержанный подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма.