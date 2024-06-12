Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах

Российский центр науки и культуры был открыт в Киеве в 2007 г. После 2014 г. он функционировал в сложных условиях, неоднократно подвергался нападениям. После введения украинской стороной санкций против «Россотрудничества» в 2021 г. Российский центр науки и культуры, который одновременно являлся его представительством, полностью свернул работу.