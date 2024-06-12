Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах

Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрахСоглашение денонсировано из-за фактического закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их работы
Президент России Владимир Путин 12 июня подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров», подписанное в Москве 27 февраля 1998 г.», – говорится в тексте документа.
Закон был принят Госдумой 28 мая, в начале июня его одобрил Совет Федерации. Сенаторы денонсировали соглашение в связи с фактическим закрытием центров и отсутствием перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе.
Российский центр науки и культуры был открыт в Киеве в 2007 г. После 2014 г. он функционировал в сложных условиях, неоднократно подвергался нападениям. После введения украинской стороной санкций против «Россотрудничества» в 2021 г. Российский центр науки и культуры, который одновременно являлся его представительством, полностью свернул работу.
По условиям соглашения центры осуществляли свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипотношений с Россией осуществление такого руководства стало невозможным. Национальный культурный центр Украины в феврале 2022 г. также прекратил деятельность, поскольку все сотрудники украинских представительств покинули Россию.