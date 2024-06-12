AP: в США по подозрению в связях с ИГ задержали восьмерых граждан Таджикистана

По их данным, задержания произошли в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе, граждане республики въехали в США через юг страны еще прошлой весной. За передвижениями этих лиц следила объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом ФБР. При этом, как пишет AP, природа их предполагаемых связей с ИГ «не была первоначально ясна». ФБР и министерство внутренней безопасности опубликовали заявление, подтверждающее аресты «нескольких неграждан», не уточнив подробностей.