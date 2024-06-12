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Кремль: Путин позднее представит решения по начальникам управлений

Ведомости

Решения президента России Владимира Путина по назначению руководителей двух управлений администрации главы государства последуют, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин 12 июня подписал два указа, касающихся своей администрации. В ней появляются пять новых управлений, а одно было решено упразднить. Президент также утвердил начальников всех 26 управлений, кроме двух – экспертного, а также управления по государственной политике в гуманитарной сфере.

«Назначение начальника экспертного управления последует», – сказал Песков, добавив, что назначение руководителя второго управления «тоже последует».

В администрации, как следует из указа, появляются пять новых управлений:

  • по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов;

  • по вопросам национальной морской политики;

  • по вопросам формирования и деятельности Госсовета;

  • по госполитике в гуманитарной сфере;

  • по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Управление по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) теперь упразднено, по сути, разделившись на два: на управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов и управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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