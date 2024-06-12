Кремль: Путин позднее представит решения по начальникам управлений
Решения президента России Владимира Путина по назначению руководителей двух управлений администрации главы государства последуют, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин 12 июня подписал два указа, касающихся своей администрации. В ней появляются пять новых управлений, а одно было решено упразднить. Президент также утвердил начальников всех 26 управлений, кроме двух – экспертного, а также управления по государственной политике в гуманитарной сфере.
«Назначение начальника экспертного управления последует», – сказал Песков, добавив, что назначение руководителя второго управления «тоже последует».
В администрации, как следует из указа, появляются пять новых управлений:
по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов;
по вопросам национальной морской политики;
по вопросам формирования и деятельности Госсовета;
по госполитике в гуманитарной сфере;
по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Управление по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) теперь упразднено, по сути, разделившись на два: на управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов и управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, писали «Ведомости».