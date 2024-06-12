Кремль: Путин позднее представит решения по начальникам управлений

Путин 12 июня подписал два указа, касающихся своей администрации. В ней появляются пять новых управлений, а одно было решено упразднить. Президент также утвердил начальников всех 26 управлений, кроме двух – экспертного, а также управления по государственной политике в гуманитарной сфере.