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Катар призвал Израиль и «Хамас» преодолеть разногласия ради прекращения огня

Ведомости

Власти Израиля и палестинская группировка «Хамас» должны преодолеть свои «фундаментальные разногласия», чтобы положить конец конфликту в секторе Газа, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Об этом пишет CNN.

«Мы видели, как поведение обеих сторон в различных случаях было контрпродуктивным для усилий. Хотя мы уважаем нашу роль посредника, мы изо всех сил стараемся не считать себя стороной этого конфликта», – заявил он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Дохе.

По словам премьера, Катар долго пытался найти способ преодолеть фундаментальные разногласия сторон в контексте требований «Хамаса» о прекращении огня и плана Израиля по освобождению заложников. «Мы стремимся к одной конкретной цели – положить конец конфликту, положить конец страданиям людей в секторе Газа и вернуть заложников», – сказал он.

По данным Reuters, «Хамас» отклонил ключевые элементы плана США по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Израильский чиновник сообщил агентству, что страна получила ответ движения от посредников и в нем «Хамас» «изменил все основные и наиболее значимые параметры» соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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