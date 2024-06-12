Катар призвал Израиль и «Хамас» преодолеть разногласия ради прекращения огня

«Мы видели, как поведение обеих сторон в различных случаях было контрпродуктивным для усилий. Хотя мы уважаем нашу роль посредника, мы изо всех сил стараемся не считать себя стороной этого конфликта», – заявил он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Дохе.