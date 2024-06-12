Катар призвал Израиль и «Хамас» преодолеть разногласия ради прекращения огня
Власти Израиля и палестинская группировка «Хамас» должны преодолеть свои «фундаментальные разногласия», чтобы положить конец конфликту в секторе Газа, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Об этом пишет CNN.
«Мы видели, как поведение обеих сторон в различных случаях было контрпродуктивным для усилий. Хотя мы уважаем нашу роль посредника, мы изо всех сил стараемся не считать себя стороной этого конфликта», – заявил он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Дохе.
По словам премьера, Катар долго пытался найти способ преодолеть фундаментальные разногласия сторон в контексте требований «Хамаса» о прекращении огня и плана Израиля по освобождению заложников. «Мы стремимся к одной конкретной цели – положить конец конфликту, положить конец страданиям людей в секторе Газа и вернуть заложников», – сказал он.
По данным Reuters, «Хамас» отклонил ключевые элементы плана США по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Израильский чиновник сообщил агентству, что страна получила ответ движения от посредников и в нем «Хамас» «изменил все основные и наиболее значимые параметры» соглашения.