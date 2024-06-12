Путин дал старт спортивным играм стран БРИКС
Президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям спортивных игр стран БРИКС в Казани, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.
«Спортивные игры под эгидой нашей организации – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия», – сказал российский лидер.
Путин указал на растущую роль БРИКС в мире и выразил уверенность, что также будет расти и популярность Игр БРИКС. Российский лидер назвал их свободными от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющими атлетов всего мира.
Столица Татарстана примет международный спортивный форум с 12 по 23 июня. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран. «Мы ожидаем около 5000 участников, в том числе более 4000 иностранных участников», – сказал он. В спортивную программу вошли 27 видов спорта.