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Путин дал старт спортивным играм стран БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям спортивных игр стран БРИКС в Казани, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Спортивные игры под эгидой нашей организации – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия», – сказал российский лидер.

Путин указал на растущую роль БРИКС в мире и выразил уверенность, что также будет расти и популярность Игр БРИКС. Российский лидер назвал их свободными от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющими атлетов всего мира.

Столица Татарстана примет международный спортивный форум с 12 по 23 июня. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран. «Мы ожидаем около 5000 участников, в том числе более 4000 иностранных участников», – сказал он. В спортивную программу вошли 27 видов спорта. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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