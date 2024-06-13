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FT: Всемирный банк могут привлечь для кредита Киеву под доходы от активов РФ

Ведомости

Страны G7 могут задействовать Всемирный банк для предоставления Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

По данным собеседников, Всемирный банк «сыграет определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения.

Как отмечает FT, страны пришли к согласию, что общий пакет должен составить $50 млрд, но они еще не договорились, как будут рассчитываться отдельные доли. Некоторые собеседники говорят, что это должно основываться на ВВП, другие же предлагают привязать долю к объему замороженных активов на территории каждой из стран.

Пока страны G7 все еще спорят о «технических деталях», рассказал высокопоставленный европейских чиновник. Он выразил мнение, что в какой-то момент «кому-то придется взять на себя остаточный риск».

При этом дипломаты стран – членов ЕС, в которых находится большая часть заблокированных активов РФ, заявили, что блок не согласится взять на себя финансовые риски для других стран. Кроме того, Брюссель не может гарантировать, что механизм будет работать всегда, поэтому часть риска придется взять на себя каждой из стран.

12 июня Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца 2024 г. за счет прибыли от замороженных активов РФ. Технические детали сделки будут окончательно согласованы после саммита. Знакомые с ходом переговоров источники сообщили, что целью соглашения будет выплата средств к концу года.

22 мая Совет ЕС опубликовал постановление об изъятии доходов от активов РФ для военной помощи Украине. Этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г., отмечал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. В документе упоминается, что объединение не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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