FT: Всемирный банк могут привлечь для кредита Киеву под доходы от активов РФ

При этом дипломаты стран – членов ЕС, в которых находится большая часть заблокированных активов РФ, заявили, что блок не согласится взять на себя финансовые риски для других стран. Кроме того, Брюссель не может гарантировать, что механизм будет работать всегда, поэтому часть риска придется взять на себя каждой из стран.