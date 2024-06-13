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Армения вызвала своего посла в Белоруссии для консультаций

Ведомости

Посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян был вызван в Ереван для консультаций. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Подробности не приводятся.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению армянского премьера, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». «А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ?» – сказал Пашинян. 

Он подчеркнул, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Пашинян добавил, что в рамках ОДКБ могут произойти изменения, если Минск «сам решит выйти из ОДКБ» или же Лукашенко извинится перед армянским народом.

Лукашенко посетил Азербайджан с государственным визитом 15-17 мая, он также побывал в Нагорном Карабахе. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенным составе белорусский лидер заявил, что обе страны «одинаково понимают мир», и употребил фразу «ваша освободительная война», отметив, что лидеры обсуждали, что в ней «можно победить». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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