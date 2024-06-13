Армения вызвала своего посла в Белоруссии для консультаций
Посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян был вызван в Ереван для консультаций. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
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13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению армянского премьера, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». «А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ?» – сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Пашинян добавил, что в рамках ОДКБ могут произойти изменения, если Минск «сам решит выйти из ОДКБ» или же Лукашенко извинится перед армянским народом.
Лукашенко посетил Азербайджан с государственным визитом 15-17 мая, он также побывал в Нагорном Карабахе. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенным составе белорусский лидер заявил, что обе страны «одинаково понимают мир», и употребил фразу «ваша освободительная война», отметив, что лидеры обсуждали, что в ней «можно победить».